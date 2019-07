Dutzende Migranten sind bei einem Luftangriff auf ein Migrantenlager ums Leben gekommen. Die UN machen einen libyschen General dafür verantwortlich.

Nach dem verheerenden Luftangriff auf ein Migrantenlager in Libyen fordern die Vereinten Nationen Konsequenzen in der Flüchtlingspolitik. Die Rückführung von Migranten auf dem Mittelmeer nach Libyen müsse sofort gestoppt werden, verlangte das UN-Flüchtlingshilfswerk am Mittwoch.

Bereits in den vergangenen Wochen habe das UNHCR gewarnt, dass das Lager im Vorort Tadschura von Tripolis großen Risiken im Kreuzfeuer ausgesetzt sei, beklagte Sprecher Charlie Yaxley. Die libysche UN-Mission erhöhte die Zahl der Toten auf mindestens 44. Mehr als 130 Menschen seien verletzt worden.

Nach dem Angriff schickte das UNHCR Ärzte und anderes medizinisches Personal in die Region. Die libysche Küstenwache hat Tausende Migranten auf dem Mittelmeer abgefangen und zurück in Haftzentren in Libyen gebracht, die von Milizen geleitet werden, denen wiederum Folter und andere Menschenrechtsverstöße angelastet werden. Europa finanziert die libysche Küstenwache und rüstet sie aus.

Die von den Vereinten Nationen unterstützte Regierung in Tripolis machte die selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) des abtrünnigen Generals Chalifa Haftar für das Geschehen verantwortlich. Sie rief die UN auf, einen Untersuchungsausschuss einzuleiten. ...

