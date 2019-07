Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist am Mittwoch ins Europaparlament in Straßburg gekommen, um für ihre Kandidatur als Präsidentin der Europäischen Kommission zu werben. Dies bestätigte ein Sprecher der CDU-Politikerin am frühen Nachmittag der Deutschen Presse-Agentur.

Von der Leyen war am Dienstag überraschend bei einem EU-Sondergipfel für den Spitzenposten nominiert worden. Danach kam allerdings Widerspruch aus dem Europaparlament, das sie zur Kommissionspräsidentin wählen müsste. Sozialdemokraten und Grüne äußerten Kritik daran, dass nicht einer der Spitzenkandidaten zur Europawahl nominiert wurde. Ob von der Leyen eine Mehrheit im Parlament bekommt, ist ungewiss./vsr/DP/mis

