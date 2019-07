Adana, Türkei (ots/PRNewswire) - Das Automobilunternehmen TEMSA,

das fast 15.000 Fahrzeuge in 66 Ländern auf den Straßen hat, gewann

eine Großausschreibung in Rumänien. TEMSA, der Gewinner der vom

rumänischen Innenministerium organisierten Ausschreibung, wird

insgesamt 326 Busse des Typs LD12 SB nach Rumänien exportieren.



TEMSA, eine der führenden Automobilmarken der Welt mit über 50

Jahren Erfahrung in der Bus- und Midibusproduktion, wird 326 LD12 SB

Modellbusse nach Rumänien exportieren. TEMSA hat mit einem Vertrag

von 46,5 Millionen Euro die Ausschreibung des rumänischen

Innenministeriums gewonnen und wird seine Busse für den Einsatz

rumänischer Soldaten und Sicherheitseinheiten liefern.



Anlässlich der Unterzeichnung des Verkaufsprotokolls zwischen

TEMSA und dem rumänischen Innenministerium sagte Evren Ünver,

Vertreter von True Value Capital Partners: "Europa hat einen sehr

wichtigen Platz im Rahmen unserer Wachstumsziele. Dieser Umsatz in

Rumänien wird unseren Zielen der Europäischen Union für 2019 dienen

und die Position von TEMSA auf dem Markt stärken. Unsere Busse werden

den Personentransport des rumänischen Innenministeriums effizienter

machen und den Komfort für unsere Endverbraucher wie z. B.

Polizeibeamte erhöhen."



Hasan Yildirim, CEO von TEMSA, sagte: "Der Export spielt nicht nur

für uns, sondern auch für die Wachstumszahlen unseres Landes eine

wichtige Rolle. Wir werden die 326 Busse, die in Adana produziert

werden, in zwei Jahren nach Rumänien liefern. Ich wünsche mir, dass

dieser Verkauf, der einen positiven Beitrag zu unseren Exportzahlen

leistet, für TEMSA und die türkische Automobilindustrie von Vorteil

sein wird."



