Der bisherige Testbetrieb an einigen Standorten werde jetzt für Kunden geöffnet. Der Ausbau starte in sechs Städten, darunter Berlin, Bonn und München.

Kurz nach dem Ende der Frequenz-Auktion für den neuen schnellen Mobilfunkstandard 5G in Deutschland hat die Telekom erste Standorte in Betrieb genommen. "Wir legen los", sagte Vorstand Dirk Wössner am Mittwoch in Berlin. ...

