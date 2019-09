Der Testbetrieb der Pilotanlage für eine Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage zur CO2-freien Stahlerzeugung beim Technologiekonzern voestalpine in Linz wird im Herbst starten, kündigte Rudolf Zauner von Verbund Solutions am Donnerstag an. Das "H2Future"-Projekt, bei dem u.a. auch Siemens dabei ist, soll Möglichkeiten ausloten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...