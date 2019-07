Wien (www.fondscheck.de) - Die in München ansässige MEAG hat Ines Holzhauer zur Senior Institutional Salesmanagerin ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Damit habe der Vermögensverwalter von Munich Re und Ergo eine Vertriebsspezialistin des deutsch-französischen Assetmanagers Oddo BHF Asset Management (ehemals Frankfurt Trust) abgeworben. Holzhauer sei dort zuvor als Vertriebsdirektorin für den Bereich Versicherungen und Versorgungswerke in Deutschland und Österreich zuständig gewesen. ...

