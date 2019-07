Der englische Ladeinfrastruktur-Anbieter Rolec EV hat nach eigenen Angaben kürzlich mehr als 1.000 Ladepunkte für E-Autos an Kia in Großbritannien geliefert. Die Geräte sollen bei Händlern angebracht, aber auch an Kunden verkauft werden. Kia will im Vereinigten Königreich an all seinen Standorten - neben der UK-Zentrale sind das über 160 Händler und Büros - ein Ladenetz errichten. Zudem will der koreanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...