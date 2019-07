(neu: Kursentwicklung und Händleraussage)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Kursverlusten hat der Kurs der Deutschen Bank am Mittwochnachmittag ins Plus gedreht und die Gewinne ausgebaut. Zuletzt stiegen die Papiere um 1,3 Prozent auf 6,84 Euro. Im frühen Handel waren sie noch um bis zu 1,6 Prozent gefallen, laut Händlern belastet in erster Linie von einem negativen Kommentar der Societe Generale.

Die Rückkehr des Aktienkurses in grünes Terrain könne einer Meldung der "Financial Times" geschuldet sein, der zufolge die Bank keine Kapitalerhöhung plant, sagte ein Händler. Denn angesichts drohender hoher Ausgaben im Falle eines umfangreichen Stellenabbaus dürfte am Markt zuletzt wieder verstärkt über eine Kapitalerhöhung spekuliert worden sein./bek/he

