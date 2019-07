Paris (ots/PRNewswire) - SKEMA Business School ist mit seinem Studiengang "MSc in International Business" zum ersten Mal in der weltweiten Beurteilung der Master/Bereich Management der Zeitschrift The Economist vertreten.



Die Business School erreichte bei der weltweiten Bewertung von 40 Studiengängen Platz 3 sowie bei zahlreichen Kriterien den 1. und 2. Platz:



- Platz 1 beim Kriterium "Open career opportunities" (Karrierechancen) - Platz 1 beim Kriterium "Ratio of faculty to students" (Verhältnis Professoren/Studenten) - Platz 1 beim Kriterium "Languages on offer" (angebotene Sprachen) - Platz 1 beim Kriterium "Range of access to overseas study programmes" (Zugang zu Auslandsstudienprogrammen) - Platz 2 beim Kriterium "Faculty quality" (Qualität der Fakultät) - Platz 2 beim Kriterium "Geographical diversity" (geografische Vielfalt)



Neben den Kriterien, die mit der akademischen Exzellenz in Zusammenhang stehen, stützt sich die Bewertung von The Economist auf die Zufriedenheit der Studenten und Absolventen



Alice Guilhon, Generaldirektorin von SKEMA freut sich über das Ergebnis: "SKEMA ist stolz darauf, im Rahmen dieser weltweiten Beurteilung den 3. Platz erreicht zu haben. Die Exzellenz unseres Studiengangs, unser internationaler Campus und die Vielfalt der Karrierechancen unserer Studenten haben wesentlich zu diesem Ergebnis beigetragen."



Als Vorsitzende der Management Schulen der CGE (Conférence des Grandes Ecoles) unterstreicht Alice Guilhon außerdem die "Exzellenz der französischen Business Schulen sowie deren ausgezeichnete Programme, die dem Bedarf des Marktes entsprechen und die Innovation stetig vorantreiben".



Der MSc in International Business von SKEMA ist ein ausgezeichneter weltweiter Multi-Campus-Studiengang. Die von der Conférence des Grandes Ecoles (CGE) anerkannte Bussiness School SKEMA bietet ihren Studenten das Eintauchen in die Welt der Kontinente und Gebiete, in denen sie angesiedelt ist: Brasilien, China, USA, Frankreich (und Südafrika ab dem Studienbeginn 2019). Die aus 40 Nationalitäten bestehenden Studiengänge bieten 97 % ihrer Absolventen einen internationalen Arbeitsplatz 6 Monate nach der Verleihung ihres Diploms. Die Originalität der Studiengänge gründet sich auf zwei einander ergänzende Stärken: eine Vision der globalen Wirtschaft und die Immersion der Studenten auf mehreren Kontinenten.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/930978/Campus_de_Stellenbosch.jpg



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/931024/SKEMA_Logo.jpg



