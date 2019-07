Turck: Besonderes Merkmal ist die Baubreite von nur 6 mm Breite pro Kanal. Die Geräte sind zum Einsatz in funktional sicheren Kreisen bis SIL2 zertifiziert. Die Einheiten verarbeiten digitale und analoge Signale von Feldgeräten, beispielsweise in der Pharma- oder Chemieindustrie, lassen sich aber auch in der Fabrikautomation einsetzen, zum Beispiel zur Temperatur oder Drehzahlerfassung. Alle Varianten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...