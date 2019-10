Das Unternehmen vertieft seine Wurzeln in Nordeuropa und erweitert seinen Einfluss in den Bereichen Automobile, IT und Raumfahrt

GlobalLogic Inc., Marktführer in der digitalen Produktentwicklung, gab heute die Übernahme der Assign Group bekannt, einer Firma für Softwaredesign und -entwicklung mit Sitz in Göteborg (Schweden). Die Assign Group entwickelt digital gesteuerte Anwendererlebnisse für verschiedene Industriesektoren, darunter Automobile, IT und Raumfahrt. Die Kernkompetenzen des Unternehmens ergänzen die Fähigkeiten von GlobalLogic in Bezug auf Softwareengineering und -design, auf die globale Konzerne zur Umsetzung ihrer Initiativen zur digitalen Transformation zurückgreifen, sehr gut.

Die heutige Meldung markiert den jüngsten Schritt von GlobalLogic zur strategischen Expansion mittels gezielter Zukäufe. Die Assign Group fügt sich nahtlos in die Vision, Strategie und Industriebereiche von GlobalLogic ein. Darüber hinaus wird damit ein wichtiges regionales Hub für GlobalLogic in der äußerst attraktiven Nordeuropa-Region geschaffen, die das Unternehmen in die Lage versetzt, End-to-End-Dienstleistungen mit lokalen und globalen Design- und Softwareengineering-Teams anzubieten.

"Wir sind weltweit stetig gewachsen, wobei unser Fokus auf den europäischen Märkten liegt", erklärte Rolf Werner, Senior Vice President und Head of Europe von GlobalLogic. "Die Nordeuropa-Region ist der Sitz wichtiger Hersteller in verschiedenen Industrien, insbesondere der Automobilindustrie. Die Assign Group hat eine überzeugende Erfolgsbilanz als bewährter Design- und Engineeringpartner für wichtige Marken dieser Region vorzuweisen. Mit der Möglichkeit, die Expertise der Assign Group in das erweiterte Leistungsportfolio von GlobalLogic zu integrieren, können beide Firmen ihre Marken verbessern und dabei ihren Kunden noch umfassendere Lösungen zur Verfügung stellen."

Die Assign Group mit Sitz in Göteborg (Schweden) ist eine Unternehmensberatung, die für ihre Kunden eine breite Palette an nutzerorientierten Designfähigkeiten und hochentwickeltem Elektronik- und Softwareengineering für die Produktentwicklung im Haus oder vor Ort bereitstellt. Das im Jahre 2005 gegründete Unternehmen war anfänglich auf die Automobilindustrie konzentriert und erweiterte schnell seine Marktabdeckung, die mittlerweile auch die Sektoren IT und Raumfahrt mit einschließt. Heute arbeiten über 60 Spezialisten für Kunden in Schweden, China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die nahtlose Verbindung zwischen Nutzererlebnis und Engineering als ein einziges, integriertes Gesamtangebot. Assign ist erfolgreich in der Entwicklung und Herstellung von Fahrzeugelektronik, nutzerorientierten Schnittstellen, Infotainmentsystemen, aktiven Sicherheitssystemen und vielen anderen Produkten für weltweit agierende Kunden tätig.

"Die Bündelung unserer Kräfte mit GlobalLogic ist die ideale Folgephase in unserer Evolution", sagte Stefan Svensson, CEO der Assign Group. "Die Marktchancen für digitales Produktengineering steigen in allen Regionen, und Nordeuropa ist hierbei keine Ausnahme. Als vereintes Unternehmen profitieren unsere Kunden in der Region von der lokalen Präsenz und den Netzwerken der Assign Group genauso wie von der globalen Dimension, den Fähigkeiten und der innovativen, am Silicon Valley orientierten Denkweise bei GlobalLogic. Dieser leistungsfähige Verbund eröffnet die Möglichkeit, unseren Kunden einen noch besseren Gegenwert zu liefern und gleichzeitig unsere Beziehungen mit ihnen zu vertiefen."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Gemäß der Vereinbarung wird die Assign Group weiterhin mit der bisherigen Unternehmensführung und ihren Mitarbeitern als hundertprozentige Tochtergesellschaft von GlobalLogic fortgeführt.

