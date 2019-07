Die Aktie von Morphosys kann am heutigen Mittwoch kräftige Zugewinne verzeichnen. Knapp 2,8 Prozent geht es nach oben auf 86,95 Euro. Damit ist Morphosys hinter Fielmann (plus 3,9 Prozent), GRENKE (plus 3,3 Prozent) und Hochtief (plus 2,9 Prozent) der viertstärkste Wert im MDAX. Die Rangliste der Tagesgewinner bei den im MDAX notierten Biotechs führt Morphosys klar an.Morphosys profitiert am Mittwoch von der Meldung, dass das Unternehmen die Finanzprognose für das laufende Geschäftsjahr anheben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...