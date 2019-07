Asset Manager können rechnen, bewerten und investieren. Können sie auch mit dem Ball umgehen? Können Sie: Zu sehen beim diesjährigen internationalen Investmentcup in Wien.Vermögensverwalter und Asset Manager werden für gewöhnlich daran gemessen, wie gut ihre Produkte performen. So erwarten Privatanleger, dass das eingebrachte Kapital gut verwaltet wird und eine angemessene Wertsteigerung erfährt. Dabei werden den Portfoliomanagern klare fachliche Fähigkeiten aus der Betriebswirtschaft, der Politik und der Mathematik abverlangt. Um erfolgreich agieren zu können, sind auch sämtliche Soft Skills unabdingbar. Doch wie verhalten sich eigentlich die Mitarbeiter von Fondsboutiquen auf dem Platz? Können die auch Fußball spielen? Seit fünf Jahren treten Gesellschaften aus der Branche gegeneinander an und beweisen beim internationalen Investmentcup ihr Können. Einer der Veranstalter ist das Portal e-fundresearch.com.

Den vollständigen Artikel lesen ...