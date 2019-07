Mit einer ganzen Serie von Negativ-Berichten hat die Financial Times (FT) seit Jahresbeginn den Zahlungsabwickler Wirecard unter Dauerbeschuss genommen und die Aktie zeitweise massiv unter Druck gebracht. In einem bislang einmaligen Schritt hatte die Finanzaufsicht BaFin daraufhin zeitweise ein Leerverkaufsverbot verhängt. All das beschäftigt nun sogar den Deutschen Bundestag. Die ungewöhnliche Maßnahme der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist laut einer Pressemitteilung nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...