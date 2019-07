Die Commerzbank hat weiter mit IT-Problemen zu kämpfen. Am Montagvormittag war die Anmeldung zum Online-Banking betroffen. Gegen Mittag war das Problem zwar wieder behoben. Die Folge sind jedoch verärgerte Kunden. Die Commerzbank-Aktie zeigte sich dennoch unbeeindruckt und legte am heutigen Tag bereits mehr als 1,3 Prozent zu.Bereits Anfang Juni war es zu massiven Störungen im IT-System gekommen. Damals kam es in erster Linie zu Ausfällen bei Überweisungen, Daueraufträgen und Lastschriften.

