Erst gestern habe ich an dieser Stelle über die Aktie der Hamburger Evotec geschrieben und das Unternehmen als derzeit bestes deutsches Biotechunternehmen geadelt. Vielleicht hat man das im Hause MorphoSys (WKN: 663200) gelesen - und beschlossen sich zu wehren. Auf jeden Fall hat es die heute veröffentlichte Pflichtmitteilung in sich. Denn darin gibt MorphoSys bekannt, dass man eine Meilensteinzahlung aus dem Hause GlaxoSmithKline (GSK) erhalten habe.

Dabei geht es um eine Meilensteinzahlung für den Antikörper Otilimab (MOR103/GSK3196165), der gegen rheumatoide Arthritis (RA) eingesetzt werden soll. Denn GlaxoSmithKline ist es gelungen diesen Medikamentenkandidaten in die klinische Phase III zu bringen. In der Folge wurde eine Meilensteinzahlung von 22 Mio. Euro von GlaxoSmithKline an MorphoSys ausgelöst, was dort wiederum zu einer Erhöhung der Finanzprognose führt.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

So erwartet das Management um den scheidenden CEO Dr. Simon Moroney nun einen Jahresumsatz zwischen 65 und 72 Mio. Euro anstatt wie bisher nur 43 bis 50 Mio. Euro. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll mit -105 bis -115 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...