Die großen US-Indizes verzeichneten gestern weitere Zugewinne, allerdings hielten sich diese eher in Grenzen. Für den Dow Jones ging es beispielsweise um 0,3 Prozent aufwärts. Genauso wie für den S&P 500. Der Nasdaq 100 legte 0,4 Prozent zu.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Bitcoin, Gold, Tesla, Symantec, Facebook, Canopy Growth und Uber. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.