Der Umbau bei Siemens ist nach wie vor in vollem Gange. Nach Medizintechnik und Windkraft sollen auch die Zugsparte und die neu formierte Energiesparte Gas & Power an die Börse gehen. Die Augen der Anleger richten sich derzeit vor allem auf die anstehenden Börsengänge - dabei sollte die Performance der bereits eigenständigen Töchter nicht vergessen werden.Die Windtochter Siemens Gamesa hat sich dabei in diesem Jahr deutlich besser entwickelt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 37 Prozent zugelegt. ...

