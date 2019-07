BERLIN (Dow Jones)--Die Nominierung von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin stößt in der deutsche Bevölkerung auf wenig Gegenliebe. Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts Forsa fände es nur gut ein Drittel der Deutschen (36%) gut, wenn von der Leyen (CDU) Präsidentin der Europäischen Kommission würde.

Dagegen sind 50 Prozent laut dem von Forsa am Mittwoch erstellten aktuellem RTL/n-tv-Trendbarometer der Auffassung, dass von der Leyen künftig nicht die EU-Kommission führen sollte. Sie hätten lieber einen der Spitzenkandidaten zur Europawahl auf diesem Posten. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich im Dienstag auf von der Leyen als Kompromisskandidatin geeinigt, nachdem die Spitzenkandidaten der größten Parteien keine Mehrheit gefunden hatten.

Lediglich die Anhänger der CDU/CSU unterstützen die Unionspolitikerin mehrheitlich. Die Anhänger der anderen Parteien sind in ihrer Mehrheit gegen von der Leyen - vor allem die Anhänger der AfD und der SPD.

Bei der Frage nach ihrer Eignung für das europäische Spitzenamt waren die Befragten in ihren Meinungen gespalten. So halten 47 Prozent der Bundesbürger von der Leyen für fähig, das Amt in Brüssel zu übernehmen, 46 Prozent halten sie nicht für geeignet. Am ehesten denken die Anhänger der Grünen (50%) und der Union (64%), von der Leyen könnte die EU-Kommission führen. Für nicht geeignet halten sie vor allem die Ostdeutschen (54%) und die AfD-Anhänger (81%).

