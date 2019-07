Nel hat mit der Aufklärung des Vorfalls an der Wasserstofftankstelle bei Oslo ein transparentes Krisenmanagement betrieben und eine schnelle Kapitalmarktkommunikation bewiesen. Nun ist es an der Zeit, wieder den Blick auf operative Entwicklungen zu werfen. Die Pipeline ist gut gefüllt - nun gilt es, die zahlreichen Projekte voranzutreiben und diese in lukrative Aufträge umzumünzen.Eine Präsentation von Nel zeigt, welche vielseitigen Einsatzmöglichkeiten mit Wasserstoff bestehen. Das immense Potenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...