Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Durch den Verkauf der Beteiligung am Lösungsanbieter für Dokumenten-Management Docuware optimiere der Bausoftware-Anbieter sein Produktportfolio, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Kursanstieg in Reaktion auf die Nachricht aber hält Munda für etwas übertrieben, da der Anteilsverkauf den Gewinn je Aktie nur einmalig erhöhe./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-07-03/16:39

ISIN: DE0006452907