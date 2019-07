Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Tesla wieder. Dem US-Elektroautobauer ist es tatsächlich gelungen im abgelaufenen Quartal einen Auslieferungsrekord zu erzielen. Bei den Verkäufen steht Nordex an der Spitze. Die Aktie des Windkraftanlagenbauers legt heute einen beachtlichen Kurssprung hin. Der Grund: Im zweiten Quartal hat Nordex den Auftragseingang mit gut zwei Gigawatt im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt.