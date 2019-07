Der US-Leitindex S&P 500 erreicht zum zweiten Mal in dieser Woche ein Rekordhoch. Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählt Tesla.

In der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der Notenbank Fed steigen Anleger in die US-Aktienmärkte ein. Vor dem Feiertag wolle sich aber niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, sagten Börsianer. Der Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung des verkürzten Handels am Mittwoch um jeweils 0,3 Prozent.

Der S&P 500 markierte mit 29801 Punkten sogar ein Rekordhoch. Bereits am Montag hatte der Index ein neues Rekordhoch erreicht.

Genährt wurden die Zinssenkungsspekulationen unter anderem von schwachen Zahlen der ...

