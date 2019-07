In die geplante Übernahme von Lichtkonzern Osram durch zwei Private-Equity-Häuser könnte bald Bewegung kommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, haben Bain und Carlyle die Finanzierung für die geplante Übernahme gesichert. Die MDax-Aktie reagiert mit einer Erleichterungsrally und lag zuletzt 11 Prozent im Plus.

Das Angebot könnte den Konzern mit rund 35 Euro pro Aktie bewerten, hieß es weiter. Am Donnerstag stehe eine außerordentliche Sitzung des Osram-Aufsichtsrats an, um über das Angebot zu entscheiden. Ein Osram-Sprecher wollte auf Anfrage keinen Kommentar abgeben.

Osram hatte im Februar schon Gespräche mit den Finanzinvestoren bestätigt. Zwischenzeitlich waren jedoch Gerüchte aufgekommen, nach denen die Bankenfinanzierung wackele./fba/he

ISIN DE000LED4000

