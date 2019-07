(shareribs.com) Toronto 03.07.2019 - Die Aktien von Canopy Growth liegen am Mittwoch deutlich unter Druck. Das Unternehmen hat Co-CEO Bruce Linton vor die Tür gesetzt. Dieser war eines der bekanntesten Gesichter in der Cannnabisbranche. Wie am Mittwoch bekanntwurde, hat Canopy Growth den Co-CEO Bruce Linton entlassen. Künftig wird Mark Zekulin das Unternehmen allein führen und zusammen mit dem Vorstand ...

