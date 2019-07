Die Henkel-Aktie gehört am Mittwoch mit einem Plus von 1,8 Prozent zu den Gewinnern im DAX. Der Titel des Konsumgüterherstellers profitiert von einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Damit setzt sich der Bodenbildungsprozess seit dem Absturz im Januar fort. Für Trader ergibt sich eine Einstiegschance.Goldman-Sachs-Analyst John Ennis hält Henkel für zu günstig und hat den Wert von "Halten" auf "Kaufen" aufgestuft. Im zweiten Halbjahr dürfte das Umsatzwachstum auf 3,4 Prozent zulegen, was ein sauberer ...

