PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Juli 2019 EQS Group-Ad-hoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Juli 2019 03.07.2019 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung 03.07.2019 Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Juli 2019 Luzern, 3. Juli 2019 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) hat heute Ihre ordentliche Generalversammlung in Luzern durchgeführt. Zu Diskussionen führten hauptsächlich die Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung für Kredite für die Schweizer Kredit AG, einer Gesellschaft die hauptsächlich dem Vermögensverwalter der Tyrol Crystal Assets gehörte und von diesem auch aktiv geführt wurde. Die Promaxima ist unverändert in langwierigen Rechtsstreitigkeiten mit einer Gesellschaft der Riedel-Glas-Gruppe, der Tyrol Crystal Assets, involviert. Nach den Ergänzungen des Verwaltungsrates stimmte die Generalversammlung mehrheitlich sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zu. Mangels Zustimmung zur Kapitalerhöhung unter Verzicht auf das Bezugsrecht durch die Gesellschaft der Riedel-Glas-Gruppe Tyrol Crystal Assets (SPV nach luxemburgischem Recht) stimmte die Generalversammlung dem Verzicht auf die Sonderprüfung, der Dekotierung der Aktie infolge Verunmöglichung des Geschäftszwecks und der anschliessenden Liquidierung der Promaxima Immobilien AG zu. Im Anschluss an die Generalversammlung beantragte ein Aktionär die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Weitergabe von internen vertraulichen Angaben an Dritte sowie Geschäftsschädigung gegenüber dem nicht mehr wiedergewählten Verwaltungsratsmitglied. Der Verwaltungsrat unterstützt dies und prüft derzeit die rechtlichen Schritte gegen das nicht wiedergewählte Mitglied. Kontakt Oliver Vogel, Mitglied des Verwaltungsrates Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert.