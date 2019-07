Köln (ots) - Deutsche halten von der Leyen für keine gute Wahl



Nur gut ein Drittel der Deutschen (36%) fände es gut, wenn Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Union würde. 50 Prozent dagegen sind laut aktuellem RTL/n-tv-Trendbarometer der Auffassung, dass Leyen künftig nicht die EU-Kommission führen sollte sondern hätten lieber einen der Spitzenkandidaten zur Europawahl. Ursula von der Leyen wird lediglich von den Anhängern der CDU/CSU mehrheitlich unterstützt. Die Anhänger der anderen Parteien sind in ihrer Mehrheit gegen von der Leyen - vor allem die Anhänger der AfD (66%) und der SPD (69%).



Bei der Frage nach der Eignung Ursula von der Leyens für das europäische Spitzenamt sind die Meinungen gespalten. 47 Prozent der Bundesbürger halten von der Leyen für fähig, das Amt in Brüssel zu übernehmen, 46 Prozent halten sie nicht für geeignet. Am ehesten denken die Anhänger der Grünen (50%) und der Union (64%), von der Leyen könnte die EU-Kommission führen. Für nicht geeignet halten sie vor allem die Ostdeutschen (54%) und die AfD-Anhänger (81%).



Die Daten zur Nominierung Ursula von der Leyens als Präsidentin der EU-Kommission wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa am 3. 7. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.004 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.



