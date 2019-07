Wacker Neuson SE: Familienaktionäre kündigen teilweise Umplatzierung von Aktien der Wacker Neuson SE an DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Sonstiges Wacker Neuson SE: Familienaktionäre kündigen teilweise Umplatzierung von Aktien der Wacker Neuson SE an 03.07.2019 / 17:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Familienaktionäre kündigen teilweise Umplatzierung von Aktien der Wacker Neuson SE an München, 3. Juli 2019 - Vertreter des Aktienkonsortiums der Familien Wacker und Neunteufel, welches insgesamt ca. 63 Prozent des Grundkapitals der Wacker Neuson SE hält, haben der Wacker Neuson SE mitgeteilt, dass einzelne Mitglieder des Familienkonsortiums einen Teilbestand ihrer Aktien in Höhe von insgesamt bis zu 3.771.362 Aktien der Wacker Neuson SE verkaufen wollen. Dies entspricht einem Anteil von circa 5,4 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft. Die Aktien sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, beginnend heute, dem 3. Juli 2019, bei institutionellen Investoren platziert werden. Bei der Aktienplatzierung fungiert Bankhaus Lampe als Sole Bookrunner. Der teilweise Aktienverkauf findet im Rahmen einer Vermögensdiversifizierung bzw. vorausplanenden Erbfolge der veräußernden Familienmitglieder statt. Gleichzeitig fühlen sich die Familienaktionäre der Familien Wacker und Neunteufel dem Unternehmen unverändert langfristig verbunden und beabsichtigen, über das bestehende Familienkonsortium weiterhin die Mehrheit am Unternehmen zu halten. Weiterführende Informationen zum Konsortialvertrag finden sich im Geschäftsbericht 2018 auf Seite 84. Durch den Vollzug der geplanten Veräußerung würde sich der Anteil des Aktienkonsortiums der Familien Wacker und Neunteufel von rund 63 Prozent auf rund 58 Prozent reduzieren, der Streubesitz würde entsprechend auf bis zu 42 Prozent des Grundkapitals der Wacker Neuson SE steigen. "Eine Erhöhung des Freefloat würde die Sichtbarkeit unserer Gesellschaft am Kapitalmarkt spürbar verbessern. Gleichzeitig freuen wir uns, mit den Familienaktionären weiterhin langfristig orientierte Ankeraktionäre aus dem Kreise der Gründerfamilien unseres Unternehmens zu haben", begrüßt Martin Lehner, Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson SE, die Entscheidung. Ansprechpartner: Christopher Helmreich Head of Investor Relations Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München Tel.: +49 - (0)89 - 354 02 - 427 christopher.helmreich@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.com Über die Wacker Neuson Group: Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. 03.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0 Fax: +49 (0)89 354 02 - 298 E-Mail: ir@wackerneuson.com Internet: www.wackerneusongroup.com ISIN: DE000WACK012 WKN: WACK01 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 835765 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 835765 03.07.2019 ISIN DE000WACK012 AXC0218 2019-07-03/17:40