Mit der Aussicht auf eine Lösung im EU-Personalpoker haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder zugegriffen. Am Markt kam die Nominierung von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank gut an. Der Leitindex Dax schaffte wieder den Sprung über die Marke von 12 600 Punkten und schloss 0,71 Prozent höher auf 12 616,24 Zählern. Zwischenzeitlich erreichte er mit knapp 12 632 Punkten den höchsten Stand seit August. Der MDax stieg um 1,19 Prozent auf 26 013,41 Punkte.

Lagarde, bislang Chefin des Internationalen Währungsfonds, soll Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) nachfolgen. Darauf hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag in Brüssel verständigt.

"Die Nominierung von Christine Lagarde als EZB-Präsidentin signalisiert Kontinuität. Damit ist das Risiko vom Tisch, dass mit (Bundesbankchef) Jens Weidmann jemand ernannt wird, der für eine straffere geldpolitische Richtung steht", sagte Maya Bhandari, Portfolio-Managerin von Columbia Threadneedle. Manche Beobachter bemängelten allerdings auch die fehlende geldpolitische Erfahrung der Französin./bek/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0219 2019-07-03/17:45