03.07.2019 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 11:49 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Helge Rechberger, Raiffeisen Research der Raiffeisen Bank Internatio. Thema: Noch dauert der starke Aufwärtstrend am amerikanische Arbeitsmarkt an. Die US-Notenbank wird wohl trotzdem bald gezwungen sein die Zinsen zu senken, um die Wirtschaft zu stützen. Helge Rechberger: "Der starke Trend auf dem ...

