Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich erneut zugespitzt, so die Analysten der Nord LB.Die Chinesen hätten am vergangenen Freitag mit der Verhängung von weiteren Zöllen auf die US-Handelspolitik reagiert. Demnach würden ab dem 1. September bzw. 15. Dezember Zölle in der Größenordnung von 5 bis 10% auf US-Waren im Gesamtwert von USD 75 Mrd. in Kraft treten. Trump habe daraufhin erklärt, dass die am 1. Oktober wirksam werdenden Zölle auf chinesische Güter im Wert von USD 250 Mrd., von 25% auf 30% erhöht würden. Ferner wolle er die Zölle auf chinesische Waren im Wert von weiteren USD 300 Mrd. von 10% auf 15% erhöhen. Inmitten dieser handelspolitischen Turbulenzen habe der Yuan den schwächsten Wert in elf Jahren markiert. ...

