Aroundtown steht zurzeit wegen des Sponsorings von Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin im Mittelpunkt. Doch auch im operativen Geschäft macht der Gewerbeimmobilienkrösus von sich reden. Der MDAX-Konzern soll exklusive Gespräche mit Blackrock über den Kauf mehrerer "Center Parcs"-Ferienparks in Europa führen. Auch technisch ist die Aktie durchaus interessant.Aroundtown hat vor wenigen Tagen die Übernahme der Kontrollmehrheit an mehreren Objekten in München, Berlin, Köln, Hamburg und Frankfurt abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...