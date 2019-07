Medienmitteilung

Bern, 3. Juli 2019

Valiant emittiert neue Covered Bonds

Die Valiant Bank hat heute neue Covered Bonds im Umfang von 400 Mio. Franken emittiert.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr, und zum viertem Mal insgesamt, hat Valiant erfolgreich eine mit Hypotheken besicherte Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Coupon von 0 Prozent. Die Ratingagentur Moody's wird die Anleihe voraussichtlich wieder mit einem Triple A bewerten, gleich wie bei den drei vorherigen Emissionen.

Alternative im Triple A-Segment

Die Covered Bonds von Valiant sind für institutionelle Anleger eine interessante Alternative im hoch konzentrierten Triple A-Segment des Swiss Bond Index. Die Nachfrage war entsprechend gross und die Emission war mit einem Orderbuch von 600 Mio. Franken stark überzeichnet. Die vierte Serie wurde zum Preis von 100% mit einer Rendite von 0 Prozent platziert und wird ab 30. Juli 2019 an der SIX handelbar sein.

Gesamtvolumen von 1,45 Milliarden Franken

Insgesamt hat Valiant bisher 1,45 Milliarden Franken an Covered Bonds herausgegeben. Für die überregionale Bank sind sie neben Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen das dritte Standbein in der Refinanzierung ihrer Ausleihungen - und zwar ein äusserst attraktives. Valiant kann so ihre Refinanzierungskosten weiter senken, was wiederum hilft, die Zinsmarge möglichst zu verteidigen.

Valiant plant weiterhin, regelmässig Covered Bonds zu platzieren.

Kontakt für Medienschaffende

Marc Andrey, Leiter Media Relations, 031 320 96 01, marc.andrey@valiant.ch

Kontakt für Analysten

Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Über Valiant

Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant führt 91 Geschäftsstellen und ist in folgenden zwölf Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 28,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende - davon 80 Auszubildende.

