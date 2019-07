Berlin (ots) - Bayer prüft rechtliche Schritte gegen das Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat in Österreich. "Bayer wird die Konsequenzen des Urteils evaluieren und mögliche rechtliche Optionen prüfen", sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). Der deutsche Agrarchemiekonzern, der im vergangenen Jahr den Glyphosat-Hersteller Monsanto übernommen hatte, geht aber davon aus, dass die EU-Kommission einschreitet, den Beschluss "kritisch hinterfragt" und die Entscheidung rechtlich angefochten wird. "Ein "Totalverbot" ist mit geltendem EU-Recht nicht vereinbar. Daher kann der Nationalrat unionsrechtskonform kein derartiges Verbot erlassen", sagte der Bayer-Sprecher.



www.tagesspiegel.de/wirtschaft/totalverbot-in-oesterreich-bayer-pr ueft-klage-gegen-glyphosat-verbot/24521088



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030/29021-14906



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de