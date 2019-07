München (ots) -



Am Filmfestival der Liebe am Münchner Kulturstrand präsentierte TELE 5 zusammen mit der HFF - der renommierten Hochschule für Fernsehen und Film einen ganz besonderen Abend. Thomas Gottschalk hatte zu einem spannenden Talk geladen. Mit dabei waren TELE 5 Geschäftsführer Kai Blasberg, Susanne Hermanski (Süddeutsche Zeitung), der zuletzt mit dem Bernd Eichinger-Preis ausgezeichnete Produzent Christian Becker, sowie die beiden Erfolgsregisseure Dennis Gansel und Peter Thorwarth.



Im Anschluss wurden acht ausgewählte "Erstlingswerke" der HFF-Studierenden auf großer Leinwand gezeigt.



