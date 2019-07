ZÜRICH (Dow Jones)--Weiter auf Rekordkurs ist die Börse in der Schweiz am Mittwoch gegangen. Der Leitindex SMI erreichte bei 10.091,48 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte. Die Stimmung für Aktien wurde weltweit von der Erwartung einer anhaltenden Niedrigzinspolitik befeuert. Dazu trugen neue Personalien bei, denn die künftige Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, gilt als Anhängerin einer lockeren Geldpolitik. Zudem hat US-Präsident Donald Trump seine Kandidaten für zwei freie Positionen bei der US-Notenbank vorgestellt, die ebenfalls als Anhänger niedriger Zinsen gelten. Die US-Konjunkturdaten lagen eher auf der schwächeren Seite, was aber letztlich die Hoffnung auf niedrigere Zinsen wachhielt.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 10.067 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 45,26 (zuvor: 48,3) Millionen Aktien.

Weniger als an den vergangenen Tagen trugen die defensiven Schwergewichte zu der freundlichen Kursentwicklung bei. Dadurch lag der Aktienmarkt diesmal auch nicht an der Spitze in Europa. Nestle und Novartis legten 0,2 bzw 0,3 Prozent zu. Jefferies hat das Kursziel der Nestle-Aktie angehoben und empfiehlt den Wert weiter zum Kauf. Roche stiegen um 0,8 Prozent.

Vorsichtig zu ABB äußern sich die Analysten von Jefferies, die das Kursziel leicht senken. Im Bereich Electrification Products erwarten die Analysten eine Wachstumsverlangsamung, das Basisgeschäft im Bereich Industrial Automation wachse, bei Großaufträgen gebe es jedoch Herausforderungen. Die Aktie gab 1,1 Prozent ab.

July 03, 2019

