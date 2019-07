Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt. Auch das internationale Börsenumfeld präsentierte sich sowohl in Europa als auch den USA freundlich. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand die Besetzung der Topjobs in der Europäischen Union.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,82 Prozent auf 1049,29 Punkte. An die Spitze des Börsenbarometers schoben sich die Anteilscheine des IT-Sicherheitskonzerns Avast, die gut 3 Prozent gewannen. Dahinter folgte die tschechische Notierung der Erste Group mit einem Plus von knapp 2 Prozent.

Auf der schwächeren Seite der Kurstafel gab es nur leichte Verluste. Die Papiere der Moneta Money Bank etwa gaben um lediglich 0,19 Prozent nach.

Der Bux stieg um 0,53 Prozent auf 40 985,18 Punkte. Unter den Schwergewichten im ungarischen Leitindex zeigte sich keine eindeutige Tendenz. So zogen die Papiere der OTP Bank um knapp 2 Prozent an, während die Anteilscheine des Mineralölkonzerns MOL mehr als 1 Prozent verloren.

Der Warschauer Wig-30 legte um 0,25 Prozent auf 2698,30 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig gewann 0,22 Prozent auf 60 671,76 Zähler.

Unter den Einzelwerten rückte CCC in den Blick. Der Umsatz des Schuh- und Modekonzerns war im ersten Halbjahr gestiegen. Außerdem kündigte das Unternehmen an, seine Onlineshops in den fünf Märkten, in denen der polnische Konzern bereits tätig ist, im ersten Quartal 2020 zu starten. Der CCC-Kurs schloss dennoch 2,40 Prozent tiefer. Dem gegenüber zogen die Aktien von Grupa Lotos um gut 4 Prozent und die von PKN Orlen um rund 6 Prozent an.

Der Moskauer RTS-Index legte um 0,23 Prozent auf 1401,52 Punkte zu./rai/APA/la/he

