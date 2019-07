FRANKFURT (Dow Jones)--Kroatien will laut einem Agenturbericht in Kürze eine wichtige Weiche für eine künftige Euro-Mitgliedschaft stellen. Finanzminister Zdravko Maric kündigte am Mittwoch an, die Teilnahme am europäischen Wechselkursmechanismus (ERM 2) zu beantragen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Dies soll bis zum Wochenende geschehen. Kroatien will demnach ab 2020 am ERM 2 teilnehmen.

Die Mitgliedschaft ist eine Vorstufe für die spätere Einführung des Euro. Ein Land muss mindestens zwei Jahre am ERM 2 teilgenommen haben. So soll sichergestellt werden, dass dessen Währung nicht zu stark schwankt. Sollten die Europäische Zentralbank (EZB) und die Euro-Staaten zustimmen, könnte das Balkanland frühestens 2023 der Währungsgemeinschaft beitreten.

July 03, 2019 13:08 ET (17:08 GMT)

