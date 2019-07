Der Lichtkonzern Osram hat das verbindliche Kaufangebot der beiden Private-Equity-Häuser Bain und Carlyle bestätigt. Die beiden Finanzinvestoren böten 35 Euro pro Aktie, teilte das MDax -Unternehmen am Mittwochabend mit. "Über dieses Angebot werden die zuständigen Gremien in Kürze beraten und beschließen."

Der Osram-Kurs stieg auf Tradegate um 5,4 Prozent, nachdem er zuvor im regulären Xetra-Handel schon um 11,5 Prozent zugelegt hatte.

Zuvor am Mittwoch während des Aktienhandels hatte die Nachrichtenagentur Reuters über das Angebot berichtet und geschrieben, am Donnerstag stehe eine außerordentliche Sitzung des Osram-Aufsichtsrats zu dem Thema an. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete nach Handelsschluss ebenso. Ein Unternehmenssprecher hatte keinen Kommentar abgeben wollen.

Osram hatte im Februar schon Gespräche mit den Finanzinvestoren bestätigt. Zwischenzeitlich waren jedoch Gerüchte aufgekommen, nach denen die Bankenfinanzierung wackele./fba/he

