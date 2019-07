FRANKFURT (Dow Jones)--Osram hat ein verbindliches Übernahmeangebot von Bain Capital und The Carlyle Group erhalten. Das teilte der Lichtkonzern am Mittwochabend mit und bestätigte damit Medienberichte. Die beiden Finanzinvestoren boten der Osram Licht AG den Abschluss einer Investorenvereinbarung an und wollen den Aktionären eine Offerte in Höhe von 35 Euro je Aktie unterbreiten.

"Über dieses Angebot werden die zuständigen Gremien in Kürze beraten und beschließen", teilte die im MDAX notierte ehemalige Siemens-Tochter mit.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, der Osram-Aufsichtsrat werde am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung über eine Offerte von Bain und Carlyle beraten, mit denen der Vorstand seit Monaten in Gesprächen sei. Die beiden Investoren hätten sich erst in den vergangenen Tagen die nötigen Kredite für die knapp 3,4 Milliarden Euro schwere Übernahme gesichert. Die Osram-Aktie reagierte mit einem Kurssprung auf die Meldung und schloss 11,5 Prozent im Plus bei 32,25 Euro.

Im nachbörslichen Handel legte die Aktie um weitere 6,3 Prozent auf 34,27 Euro zu.

July 03, 2019

