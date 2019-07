curasan AG übernimmt Dentalunternehmen mit innovativer Technologie DGAP-News: curasan AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme curasan AG übernimmt Dentalunternehmen mit innovativer Technologie 03.07.2019 / 20:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Firmenakquisition erfolgreich abgeschlossen - Minimal-invasives Behandlungssystem für Implantologen - Ideale Erweiterung des curasan-Sortiments als Lösungsanbieter Kleinostheim, 03. Juli 2019 - Die curasan AG (ISIN alt: DE0005494538 / ab 03. Juli 2019 neu: ISIN DE000A2YPGM4), ein führender Spezialist für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, hat die bereits Ende Januar im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung angekündigte Übernahme eines Dentalunternehmens nun erfolgreich zum Abschluss gebracht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Es handelt sich dabei um die JEDER GmbH, Dental Technology, aus Klosterneuburg/Wien, Österreich, die das innovative JEDER-System für Implantologen entwickelt hat. Mit dem JEDER-System kann der Kieferknochenaufbau im Oberkiefer, sonst eine "gefürchtete Operation", einfach und nahezu schmerzfrei durchgeführt werden. Der Eingriff verläuft komplett minimal-invasiv für Patienten, ohne Schnitt und Naht. Dies beschert dem JEDER-System ein überzeugendes Alleinstellungsmerkmal im Markt. "Das JEDER-System ist ein chirurgisches Gerät mit wirtschaftlich attraktiven Einmalprodukten - eine ideale Ergänzung unseres Produktsortiments für die dentale Implantologie", erklärt Michael Schlenk, CEO der curasan AG. "Damit ergeben sich interessante Cross-Selling-Möglichkeiten auch hinsichtlich unserer CERASORB Paste, die für die kombinierte Anwendung mit dem JEDER-System perfekt geeignet ist." "Die mit dem JEDER-System einhergehende Behandlungsmethode wird von Experten als zukünftiges Standardverfahren für den minimal-invasiven Sinuslift weltweit betrachtet', erläutert Gregor Siebert, Leiter Marketing und Vertrieb der curasan AG. "Die Technologie hat großes Zukunftspotenzial , sie eröffnet uns neue Märkte und ist ein guter Türöffner bei Ärzten und Kliniken, die wir bisher nicht bedient haben. Des Weiteren erlaubt die Einfachheit der Bedienung auch weniger erfahrenen Zahnmedizinern den Zugang zu dieser Patientenklientel." Das Produktpaket, bestehend aus Fräse, Pumpe und Schlauchset, ist CE-zertifiziert und kann daher in Europa sofort vertrieben werden. Auch für die USA gibt es eine Listung. Patentschutz für verschiedene Bestandteile besteht des Weiteren auch in China, Indien und anderen Ländern. Kontakt curasan AG: Andrea Weidner Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com Über die curasan AG: curasan entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf biomimetische Knochenregenerationsmaterialien spezialisiert, die im Dentalbereich, der Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie in der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um Materialien, die biologische Strukturen nachahmen. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren klinische Anwender im Dental- und Orthopädiebereich vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers. Das Unternehmen unterhält seinen eigenen High-Tech Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., in Wake Forest, nahe Raleigh, N.C, USA. curasans innovative Produkte sind von der US Food and Drug Administration (FDA) und vielen anderen internationalen Behörden zertifiziert und in rund 50 Ländern weltweit erhältlich. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. 03.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 835883 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 835883 03.07.2019 ISIN DE000A2YPGM4 AXC0251 2019-07-03/20:17