Bielefeld (ots) - Bielefeld. Nordrhein-Westfalens Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat die erste offizielle Kandidatur um die SPD-Spitze gewürdigt. "Ich freue mich, dass Christina Kampmann gemeinsam mit Michael Roth für den Parteivorsitz kandidiert", sagte Kraft im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Donnerstagausgabe). Kampmann gehöre "zu der Generation, die nun in der SPD das Ruder übernehmen sollte".



Kraft, frühere SPD-Bundesvize, hat Kampmann im Herbst 2015 in ihr zweites rot-grünes Kabinett geholt und gilt als eine ihrer wichtigsten Förderinnen. Die heutige NRW-Landtagsabgeordnete aus Bielefeld verfüge "nicht nur über Regierungserfahrung", sagte Kraft, "sondern kennt sich auch mit der Digitalisierung aus und ist weit darüber hinaus eine Expertin für die wichtigen Zukunftsthemen". Als Ministerin habe Kampmann "einen hervorragenden Job gemacht".



