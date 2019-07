Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Baar, 03. Juli 2019



Wie in der Medienmitteilung vom November 2018 und im Geschäftsbericht zum GJ 2018/19 dargelegt, benötigt die Sensimed SA eine weitere grössere Finanzierung. Ohne diese zusätzlichen Mittel sind die klinischen Studien, der geplante Marktaufbau und die Fertigentwicklung des für den Markteintritt wichtigen neuen Produktes (eine auf der gleichen Technologieplattform wie das Produkt Triggerfish entwickelte Diagnostik-Linse, mit welcher der Augendruck direkt gemessen werden kann) nicht realisierbar. Im Herbst 2018 konnte in einem ersten Schritt eine Überbrückungsfinanzierung mit Wandeldarlehen über CHF 1.3 Mio. sichergestellt werden. New Value partizipierte daran mit CHF 0.05 Mio.



Bis Ende Juni 2019 lagen noch nicht genügend Zusagen von Investoren für die in einer ersten Runde angestrebten 50% der benötigten Gesamtfinanzierung vor. Aufgrund der knappen Liquidität sucht der Verwaltungsrat der Sensimed SA nun nochmals das Gespräch mit den bestehenden Aktionären, um diesen ersten Teil der Finanzierungsrunde abschliessen zu können. Dies würde die Finanzierung der laufenden Markt- und Entwicklungsaktivitäten sichern und genug Zeit für Gespräche mit weiteren Investoren geben.



Die Unsicherheiten betreffend der laufenden Finanzierungsrunde und die aufgrund des zeitlichen Druckes zur Sicherstellung der nötigen Finanzierung absehbare tiefere Bewertung der Sensimed SA haben bei der New Value AG zu einer weiteren Neubeurteilung geführt. Basierend darauf hat der Verwaltungsrat der New Value AG entschieden, die Bewertung der Sensimed SA um CHF 1 ' 743 ' 000 zu berichtigen. Aufgrund dieser Wertkorrektur wird sich der NAV (Net Asset Value) der New Value AG um CHF 0,53 pro Aktie vermindern.



Weitere Informationen zu New Value New Value AG, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit vertreten.



