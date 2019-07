Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Reinach (Aargau) (pta028/03.07.2019/23:15) - Aluflexpack AG (die "Gesellschaft") wurde heute von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, die im Rahmen des Börsengangs der Aluflexpack AG die Funktion des Stabilisierungsmanagers übernommen hat, darüber informiert, dass die Greenshoe-Option über 730.000 Aktien vollständig ausgeübt worden ist. Der Stabilisierungszeitraum wurde daher bereits am vierten Handelstag vorzeitig beendet. Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption beläuft sich der Streubesitz weiterhin auf rund 46,4 Prozent aller ausstehenden Aktien der Aluflexpack AG.



Über die Aluflexpack AG: Die Aluflexpack AG (Aluflexpack) stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. März 2019 auf ca. 1.150 Mitarbeiter.



Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den oder für die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder eine andere Rechtsordnung, in der dies gesetzeswidrig wäre, veröffentlicht werden. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Australien oder Japan oder einem anderen Rechtsraum, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, und kann nicht als solches ausgelegt werden. Insbesondere stellt dieses Dokument kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. In den Vereinigten Staaten dürfen Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung gemäss dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder eine Freistellung von der Registrierung vorliegt. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäss dem Securities Act registriert. Es erfolgte und erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.



Diese Mitteilung ist nicht für die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich bestimmt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Diese Ankündigung ist nur für Personen im Vereinigten Königreich bestimmt, die Berufserfahrung in Investmentangelegenheiten besitzen und unter die Definition von "Investment Professionals" gemäss Artikel 19 (5) fallen, oder für vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereine usw., die unter Artikel 49 (2) fallen, jeweils Bezug nehmend auf die Verordnung über die Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäss dem Gesetz über Finanzdienstleistungen und Märkte von 2000 (Financial Services und Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), und für solche Personen, an die es anderweitig rechtmässig verteilt werden kann (alle diese Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung und die hierin genannten Wertpapiere werden nur solchen relevanten Personen bereitgestellt und jede Einladung, jedes Angebot und jede Vereinbarung zum Bezug, Kauf oder sonstigen Erwerb dieser Wertpapiere erfolgt nur an diese Personen. Keine andere Person sollte sich darauf beziehen oder auf dessen Grundlage handeln. Eine Weitergabe oder Verbreitung dieser Mitteilung an Privatkunden ist nicht zulässig. Hierin enthaltene Feststellungen können "Zukunftsprognosen" darstellen. Zukunftsprognosen sind im Allgemeinen durch die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "Projekt", "Ziel" oder "Vorgabe" oder das Negativ dieser Wörter oder andere Variationen dieser Wörter oder eine vergleichbare Terminologie erkennbar.



Zukunftsprognosen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder seiner Branche wesentlich von den in solchen Zukunftsprognosen genannten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, hierin enthaltene Zukunftsprognosen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



Dieses Dokument ist keine Publikation und kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a, Artikel 752 und/oder Artikel 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG und wurde nicht von einer zuständigen Behörde geprüft. Jedes Angebot von Wertpapieren des Unternehmens erfolgt ausschliesslich unter Verwendung von und auf der Grundlage eines Emissionsprospekts, das detaillierte Informationen über das Unternehmen und dessen Geschäftsführung sowie Risikofaktoren und Finanzberichte enthält. Jede Person, die den Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in Betracht zieht, muss sich einzig auf der Grundlage eines solchen Emissionsprospekts (einschliesslich etwaiger Nachträge) eigenständig informieren. Anlegern wird ferner empfohlen, vor einer Anlageentscheidung ihre Bank oder ihren Finanzberater zu konsultieren.



Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die USA oder in bzw. nach Kanada, Australien oder Japan oder in sonstige Jurisdiktionen, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre.



(Ende)



Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +41 62 765 2520 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com



ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1562188500828



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 03, 2019 17:15 ET (21:15 GMT)