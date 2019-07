Gefragt sind innovative Beiträge und Überlegungen zur Zukunft der Informationssicherheit

Die Cloud Security Alliance (CSA), die weltweit führende Organisation für die Definition von Standards, Zertifizierungen und besten Praktiken für sichere Cloud-Computing-Umgebungen, hat heute die neue Frist zur Einreichung von Diskussionsbeiträgen CSA-Kongress EMEA (Berlin, 18. bis 21. November 2019) bekannt gegeben: Der Call for Papers wurde um einen Monat auf den 28. Juli 2019 verlängert. Die beiden Themenschwerpunkte des mehrtägigen Kongresses sind Datenschutz, Governance und Compliance sowie Cloud und aufstrebende Technologien. Alle Interessierten sind eingeladen, der Aufforderung zu folgen und ihre Überlegungen zu Forschung, Entwicklung, Praxis und Anforderungen an die Cloud-Sicherheit beizutragen.

"Der diesjährige CSA-Kongress EMEA wird Diskussionen über Sektoren anstoßen, die den Wandel im Bereich der Informationssicherheit beschleunigen", so Daniele Catteddu, Chief Technology Officer der Cloud Security Alliance. "Experten in Bereichen von IoT bis hin zu Software-Defined Perimeter werden vor Ort sein, um den Austausch von Best Practices, Schulungen und Networking-Möglichkeiten für Cloud-Sicherheitsexperten zu fördern, die die Entwicklung der Cloud-Sicherheit im kommenden Jahrzehnt prägen wollen."

CSA feiert ihr zehnjähriges Bestehen und freut sich, den EMEA-Kongress 2019 in Berlin ausrichten zu können, wo sich die neue europäische Zentrale befindet. Schulungsangebote und Networking-Gelegenheiten für Cloud-Sicherheitsexperten bieten Teilnehmern, die sowohl Endbenutzer- als auch Branchenperspektiven vertreten, die Möglichkeit, eine einzigartige Mischung aus faszinierenden Vorträgen und aktuellen Diskussionen zu erleben.

Melden Sie sich jetzt an, um bis zum 26. Juli vom Frühbuchertarif (150 €) zu profitieren (Standardtarif 350 €). Weitere Konditionen: Preis für Studenten und Regierungsvertreter 50 (ohne Frist); CCSK Foundation Training, 870 €; CGC-Schulung 785 €; GDPR 2.000. Medienvertreter und Analysten, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, wenden sich bitte an Kari Walker für weitere Informationen, Presseakkreditierung und zur Vereinbarung von Interviews mit CSA-Führungskräften vor oder während des Events.

Über die Cloud Security Alliance

