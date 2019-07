Bei der Animalis-Ausgabe der prestigeträchtigen World Branding Awards wurden 114 Marken aus 38 Ländern in einer glanzvollen Feierstunde in der Wieder Hofburg zur "Marke des Jahres" gekürt. Im Mittelpunkt der Animalis-Ausgabe standen Marken für Heim- und andere Tiere.

Animal Planet, BuddyRest, FRONTLINE, FURminator, KONG, ORIJEN, Pedigree, Petplan, PURINA Friskies, Tetra und Whiskas waren die Preisträger der Global Awards.

Preisträger der Regional Awards waren Exo-Terra und Fluval (Kanada), Vitakraft (Deutschland), husse (Schweden), Kit Cat (Singapur) und PetSmart (USA).

Drei deutsche Marken erhielten National Awards: EHEIM (Aquariumprodukte Wasserfilter), MOSER (Tierpflegeprodukte) und JUWEL Aquarium (Aquariumprodukte Aquarien). Schweizer Marken, die geehrt wurden, waren Amigard (Parasitenbehandlung natürliche Repellents zur äußerlichen Anwendung) und DeliBest (Fleischsnacks). Falkensteiner Hotels Residences (haustierfreundliche Hotels) erhielten ebenfalls den Award in ihrem Heimatland.

Vier Tierschutzorganisationen The David Sheldrick Wildlife Trust, FOUR PAWS International, The Jane Goodall Institute und Humane Society International erhielten Anerkennungen für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz für die Erhaltung und den Schutz von Tieren und ihrem Habitat.

Mit den Awards werden die Leistungen einiger der großartigsten Marken aus der ganzen Welt gewürdigt. Die Sieger werden auf einzigartige Weise über drei verschiedene Wege ausgewählt: Markenbewertung, Verbrauchermarktforschung und öffentliche Online-Stimmabgabe. Jede Marke wurde in ihrer jeweiligen Kategorie als Marke des Jahres "Brand of the Year" ausgezeichnet.

"In der Animalis-Ausgabe der Awards werden die unermüdlichen Bemühungen der Teams gewürdigt, die ihre Markenpräsenz in einem in ständigem Wandel befindlichen Markt in der Heimtier- und Tierbranche aufbauen", erklärte Richard Rowles, Vorsitzender des World Branding Forum.

"Mehr als 95.000 Haustier- und Tierliebhaber aus der ganzen Welt gaben mehr als 1.000 Marken ihre Stimme. Die Konkurrenz war lebhaft. Eine gute Marke muss ihren Kunden ein aussagekräftiges Erlebnis bieten und dabei relevant und unverkennbar bleiben", sagte Julian Andersen, Managing Director des Forums.

Die Awards werden vom World Branding Forum vergeben, einer weltweiten gemeinnützigen Organisation, die sich dem Ziel verschrieben hat, Marken-Standards in der ganzen Welt zu erhöhen. Das Forum organisiert und sponsert diverse Informationsprogramme und arbeitet mit führenden Universitäten und Museen zusammen. Das Forum freut sich bereits auf die 10. Awards-Verleihung, die im kommenden Winter im Kensington Palace, dem Heimatort der World Branding Awards, stattfinden wird.

Die Veranstaltung wurde von Stuart Freeman von Radio FM4 in Österreich moderiert. Weitere Informationen und die vollständige Liste der Preisträger finden Sie unter awards.brandingforum.org.

Über die World Branding Awards

Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding Forum, einer eingetragenen gemeinnützigen Organisation. Mit diesen Preisen werden die Erfolge einiger der weltweit besten Marken gewürdigt. Es gibt drei Hauptstufen bei den Awards: Der Global Award geht an internationale Marken, der Regional Award an Marken, die eine bestimmte geografische Region abdecken, und der National Award an Marken, die in ihrem jeweiligen Ursprungsland allgemein bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie https://awards.brandingforum.org.

