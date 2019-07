Die Hängepartie um den Lichttechnik-Konzern Osram dauert nun schon Monate an. Nun zeichnet sich ein Ende der monatelangen Verhandlungen ab. Die Investoren Bain und Carlyle legen ein Angebot über 35 Euro je Aktie vor.

Osram steht vor der Übernahme durch Finanzinvestoren. Der kriselnde Lichttechnik-Konzern bestätigte am Mittwochabend, dass die Carlyle und Bain Capital nach monatelangen Verhandlungen ein verbindliches Kaufangebot abgegeben haben. Sie wollen das Münchner Traditionsunternehmen für 3,4 Milliarden Euro schlucken und bieten den Aktionären 35 Euro je Aktie, wie Osram mitteilte. "Über dieses Angebot werden die zuständigen Gremien in Kürze beraten und beschließen." Der Aufsichtsrat tritt Insidern zufolge am Donnerstag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte über die bevorstehende Offerte als erstes berichtet. Das trieb die gebeutelte Aktie um gut elf Prozent auf 32 Euro nach oben. Nach der Bestätigung stieg sie im Späthandel weiter bis auf ...

