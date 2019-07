Von Josh Beckerman

PARIS (Dow Jones)--Der Immobilieninvestor Axa Investment Managers baut sein Portfolio mit einer Übernahme aus. Wie die Tochter des französischen Versicherungskonzerns Axa SA mitteilte, übernimmt sie die Northstar Realty Europe Corp. Der genaue Kaufpreis steht noch nicht fest. Northstar ist an der Börse zuletzt mit rund 830 Millionen US-Dollar bewertet worden.

Laut Northstar entspricht das Angebot einer geschätzten Bewertung von 17,03 US-Dollar je Aktie. Damit würde Axa eine Prämie von 16,4 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs von 14,63 Dollar am 6. November zahlen. Kurz darauf hatte Northstar angekündigt, strategische Alternativen für das Unternehmen auszuloten. Der genaue Wert der Offerte werde von Wechselkursen abhängen.

Axa Investment Managers sieht in dem Deal "eine seltene Möglichkeit zur Sicherung eines signifikanten Portfolios an modernen Büroflächen in den großen Städten der wichtigsten europäischen Volkswirtschaften Frankreich, Großbritannien und Deutschland in einer einzelnen Transaktion".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 00:45 ET (04:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.