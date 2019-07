The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AKV5 DZ BANK CLN E.9722 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3316 LB.HESS.THR.CARRARA07Q/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3324 LB.HESS.THR.CARRARA07R/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3332 LB.HESS.THR.CARRARA07S/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3340 LB.HESS.THR.CARRARA07T/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8213 LDSBK.SAAR IHS S.821 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0213307053 BANKIA 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA US718172CH08 PHIL.MO.INT. 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US718172CJ63 PHIL.MO.INT. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1965536656 GN STORE NRD 19/24 ZO WW BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2022093434 OMV 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2022093517 OMV 19/34 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2022179159 KOREA DEV.BK 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2023631489 NIBC BANK 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2023872174 AROUNDTOWN 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2023873149 AROUNDTOWN 19/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2024502960 COBA ANL.19/UNBEFR. BD01 BON USD N

CA XFRA XS2024715794 DT.TELEKOM MTN 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2024716099 DT.TELEKOM MTN 19/34 BD01 BON EUR N

CA CAXA XFRA CA13124L7016 CALLINEX MINES INC. EQ00 EQU EUR N

CA JP2A XFRA FI4000390893 POEYRY OYCOMPUL.REDEEMED EQ00 EQU EUR N

CA 089 XFRA KYG177661090 CAMBIUM NETWORK DL -,0001 EQ00 EQU EUR N

CA ADIA XFRA US0067542045 ADECCO GRP AG ADR 1/2/SF1 EQ00 EQU EUR N

CA CLRS XFRA US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4 EQ00 EQU EUR N